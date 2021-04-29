Усі напрацювання в смітник, але повоюємо — Коболєв про відставку з «Нафтогазу», фото — Апостроф

https://racurs.ua/ua/n153965-usi-napracuvannya-v-smitnyk-ale-povouiemo-koboliev-pro-vidstavku-z-naftogazu.html

Ракурс

Андрій Коболєв, вже колишній голова правління НАК «Нафтогаз України», прокоментував останні події навколо державної енергетичної компанії.

Одне вчорашнє рішення уряду відправляє у смітник всі напрацювання. І проти цього ми ще готові повоювати, — написав Коболєв на своїй сторінці у Фейсбук.

Коболєв нагадав, що пропрацював «Нафтогазі» сім років, один місяць і три дні дні. Він заявив, що має претензії до вчорашніх рішень уряду, але йдеться не про його звільнення, а про «хрест на реформі корпоративного управління».

З 2014 року Україна твердо вирішила, що на державній власності має заробляти держава і українці, а не наближені до грошових потоків політики. Одне вчорашнє рішення уряду відправляє у смітник всі напрацювання. І проти цього ми ще готові повоювати, — написав Коболєв.

Утім, він сказав, що не має наміру влаштовувати цирк та «підставляти під удар „Нафтогаз“, оскільки завдання його команди —забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу».

Ключі Вітренку від кабінету Коболєв обіцяв залишити, але наостанок підписав рішення про початок сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі.

29 квітня уряд призначив Вітренка головою правління «Нафтогазу». Перед цим Кабмін без анонсу провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК «Нафтогаз України». Міністри розглянули звіт про діяльність компанії у 2020 році і звільнили Коболєва з посади голови правління, а також відсторонили наглядову раду «Нафтогазу». Коболєв повідомив, що «про «звільнення» дізнався з новин.