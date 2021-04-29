Карантинні зони в Україні оновило МОЗ. Фото:

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Карантинні зони в Україні 29 квітня оновило Міністерство охорони здоров’я.

Відсьогодні збільшилося регіонів, які входять у «жовту» зону карантину. Це — Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. Про це повідомила прес-служба МОЗ.

У «червоній» зоні залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Решта регіонів перебувають у «помаранчевій» зоні.

За оновленими даними МОЗ, епідеміологічний поріг коронавірусу перевищено в 13 областях. В Києві та 11 регіонах епідпоріг у межах норми. Найвищі показники у Донецькій та Черкаській областях — 157,4% та 146,1% від 100% епідеміологічного порогу, а найменший — у Вінницькій області 54,4%.

Рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом відповідає нормі лише в 11 областях України та Києві, а рівень заповненості ліжок із киснем у лікарнях перевищений лише в Донецькій області.

Нагадаємо, за 28 квітня коронавірус виявили у 11 тис. 629 громадян. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровали у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій областях та в Києві. Загалом із початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 59 тис. 465 осіб.