Карантинные зоны в Украине обновил Минздрав. Фото:

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Карантинные зоны в Украине 29 апреля обновило Министерство здравоохранения.

С сегодняшнего дня увеличилось число входящих в «желтую» зону карантина регионов. Это — Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В «красной» зоне остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Остальные регионы находятся в «оранжевой» зоне.

По обновленным данным Минздрава, эпидемиологический порог коронавируса превышен в 13 областях. В Киеве и 11 регионах эпидпорог в пределах нормы. Самые высокие показатели в Донецкой и Черкасской областях — 157,4% и 146,1% от 100% эпидемиологического порога, а наименьший — в Винницкой области 54,4%.

Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом соответствует норме лишь в 11 областях Украины и Киеве, а уровень заполненности коек с кислородом в больницах превышен только в Донецкой области.

Напомним, с 28 апреля коронавирус выявили у 11 тыс. 629 граждан. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой областях и в Киеве. Всего с начала эпидемии коронавирусом в Украине заразились 2 млн 59 тыс. 465 человек.