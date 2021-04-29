Турция. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153963-lokdaun-v-turcii-stali-izvestny-usloviya-prebyvaniya-turistov-iz-ukrainy.html

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Локдаун в Турции не повлияет на украинских туристов, которые будут находиться в стране. Украинцы освобождаются от требования получать специальные разрешения для перемещения внутри страны.

Также на них не распространяется действие комендантского часа. Об этом сообщают «Турецкие авиалинии» на официальном сайте.

Сообщается, что туристам, которые прибывают в Турцию из-за рубежа, разрешение на поездку внутри страны не нужно. В частности, пассажиры, следующие в другой город Турции внутренним рейсом, освобождаются от соблюдения жесткого карантина. При необходимости или по просьбе они лишь должны предъявить билет с указанием международного рейса, чтобы подтвердить свой маршрут.

Освобождение от соблюдения комендантского часа для лиц, не являющихся гражданами Турецкой Республики, касается только туристов, которые находятся в Турции временно или на короткий промежуток времени в пределах туристической поездки, — заявляют авиаперевозчики.

В то же время все другие иностранцы, которые находятся в Турции долгосрочно, подпадают под общие ограничения и требования карантина.

Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Турции, который вводят с 29 апреля, закроет все организации и учреждения, а по всей стране установят комендантский час. Ограничения будут действовать до 17 мая.

Источник: Турецкие авиалинии