Туреччина. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153963-lokdaun-u-turechchyni-staly-vidomi-umovy-perebuvannya-turystiv-z-ukrayiny.html

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Локдаун у Туреччині не вплине на українських туристів, які перебуватимуть у країні. Українці звільняються від вимоги отримання спеціальних дозволів для переміщення всередині держави.

Також на них не розповсюджується дія комендантської години. Про це повідомляють «Турецькі авіалінії» на офіційному сайті.

Повідомляється, що туристам, які прибувають до Туреччини з-за кордону, дозвіл на поїздку всередині країни не потрібен. Зокрема, пасажири, які прямують до іншого міста Туреччини внутрішнім рейсом, звільняються від карантинних обмежень. За необхідності або на прохання вони мають лише пред’явити квиток із зазначенням міжнародного рейсу, щоби підтвердити свій маршрут.

Звільнення від дотримання комендантської години для осіб, які не є громадянами Турецької Республіки, стосується лише туристів, які перебувають у Туреччині тимчасово або на короткий проміжок часу в межах туристичної поїздки, — заявляють авіаперевізники.

Натомість усі інші іноземці, які перебувають у Туреччині довготерміново, підпадають під загальні обмеження та вимоги карантину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун у Туреччині, який запроваджують із 29 квітня, закриє всі організації та установи, а по всій країні встановлять комендантську годину. Обмеження діятимуть до 17 травня.

Джерело: Турецькі авіалінії