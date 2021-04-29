Однорічний син депутата володітиме медичною клінікою у Львові

Дитина. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153962-odnorichnyy-syn-deputata-volodityme-medychnou-klinikou-u-lvovi.html

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Однорічний син депутата облради у Львові отримав незвичайний подарунок від батька на перший день народження — він став власником приватного медичного центру.

Нерухомість на сина зареєстрував місцевий бізнесмен та депутат від «Європейської солідарності"Григорій Козловський. Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» із посиланням на державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Повідомляється, що будинок площею приблизно 4,2 тис. кв. м Ярема Козловський отримав у дарунок 9 квітня 2021 року. Він є наймолодшою дитиною для депутата Григорія Козловського та народився 9 травня 2020 року. Через півтора тижня йому виповниться один рік.

Відомо, що будівля, власником якої став однорічний син депутата, − це майбутній приватний медичний центр із пологовим будинком. Будівництвом будівлі займається ТОВ «Лемберг Медікал Центр». Власницею компанії є Юлія Козловська, дружина депутата, а фірму сам Григорій Козловський.

Також немовля вже є власником квартири та двох парко-місць у житловому комплексі Avalon 37, чотирьох квартир у житловому комплексі Avalon Time, двох приміщень гостьових будинків у Винниках і будинку в Східниці з басейном.

49-річний Григорій Козловський — депутат Львівської міської ради від «Євросолідарності», є співвласником «Львівської тютюнової фабрики», будівельної корпорації Avalon, готелю Grand Hotel та низки ресторанів у центрі Львова. Козловському також належить футбольний клуб «Рух» (Винники).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що син Геннадія Кернеса, померлого мера Харкова, отримав у подарунок від батька 30 млн грн.

Джерело: Наші гроші