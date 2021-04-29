Годовалый сын депутата получил в подарок медклинику во Львове

Ребенок. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153962-godovalyy-syn-deputata-poluchil-v-podarok-medkliniku-vo-lvove.html

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Годовалый сын депутата облсовета во Львове получил необычный подарок от отца на первый день рождения — он стал владельцем частного медицинского центра.

Недвижимость на сына зарегистрировал местный бизнесмен и депутат от «Европейской солидарности» Григорий Козловский. Об этом сообщают «Наші гроші. Львов» со ссылкой на государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Сообщается, что дом площадью примерно 4,2 тыс. кв. м Ярема Козловский получил в дар 9 апреля 2021 года. Он является младшим ребенком для депутата Григория Козловского и родился 9 мая 2020 года. Через полторы недели ему исполнится один год.

Известно, что здание, владельцем которой стал годовалый сын депутата, — это будущий частный медицинский центр с родильным домом. Строительством здания занимается ООО «Лемберг Медикал центр». Владелицей компании является Юлия Козловская, жена депутата, а фирмой владеет сам Григорий Козловский.

Также младенец уже является владельцем квартиры и двух парко-мест в жилом комплексе Avalon 37, четырех квартир в жилом комплексе Avalon Time, двух помещений гостевых домов в Винниках и дома в Сходнице с бассейном.

49-летний Григорий Козловский — депутат Львовского городского совета от «Евросолидарности», является совладельцем «Львовской табачной фабрики», строительной корпорации Avalon, гостиницы Grand Hotel и ряда ресторанов в центре Львова. Козловскому также принадлежит футбольный клуб «Движение» (Винники).

Напомним, ранее мы сообщали, что сын Геннадия Кернеса, умершего мэра Харькова, получил в подарок от отца 30 млн грн.

Источник: Наші гроші