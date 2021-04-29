Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Морские пехотинцы десантировались с моря в воздух

Украинские морпехи провели учебный десант на берег возле Николаева (ФОТО)

29 апр 2021, 11:13
999

Военнослужащие подразделений морской пехоты провели практические занятия по десантной подготовке. Маневры проходили в течение двух дней.

Морпехи осуществили десантирование с помощью комплекта бортового оборудования «Канат-1», а также отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье с малого десантного катера «Сватово». Об учениях украинских защитников в Школе морского пехотинца рассказал пресс-центр ВМС ВСУ.

Занятия дают военнослужащим важный практический опыт, который они неоднократно будут применять для выполнения задач по назначению во время своей дальнейшей службы, — отметили в ВМС ВСУ.

Военные рассказали о системе «Канат-1», которую используют для десантирования на труднодоступных или ограниченных участках местности и при неблагоприятных метеорологических условиях.

Перед морпехами стояла задача осуществить десантирование, занять плацдарм и взять под контроль определенный район. В ходе занятия каждый морской пехотинец мог несколько раз выполнить упражнение для полного усвоения всех тонкостей такого рода боевой работы, — объяснили в пресс-службе.



На следующий день курсанты Школы морского пехотинца осуществили переход морем на малом десантном катере «Сватово» и высадились на побережье.

При высадке инструкторы Школы разыгрывали различные сценарии, чтобы максимально приблизить условия тренировки к боевой ситуации.

Также морпехи отработали несения дежурства по противодиверсионной обороне корабля при переходе морем.

Этот этап подготовки для морских пехотинцев является одним из важнейших, ведь здесь военнослужащие учились действовать в составе морского тактического десанта, — рассказали в ВМС ВСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров