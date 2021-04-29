Украинские морпехи провели учебный десант на берег возле Николаева (ФОТО)https://racurs.ua/n153961-ukrainskie-morpehi-desantirovalis-s-morya-v-vozduh-v-nikolaeve-foto.htmlРакурс
Военнослужащие подразделений морской пехоты провели практические занятия по десантной подготовке. Маневры проходили в течение двух дней.
Морпехи осуществили десантирование с помощью комплекта бортового оборудования «Канат-1», а также отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье с малого десантного катера «Сватово». Об учениях украинских защитников в Школе морского пехотинца рассказал пресс-центр ВМС ВСУ.
Занятия дают военнослужащим важный практический опыт, который они неоднократно будут применять для выполнения задач по назначению во время своей дальнейшей службы, — отметили в ВМС ВСУ.
Военные рассказали о системе «Канат-1», которую используют для десантирования на труднодоступных или ограниченных участках местности и при неблагоприятных метеорологических условиях.
Перед морпехами стояла задача осуществить десантирование, занять плацдарм и взять под контроль определенный район. В ходе занятия каждый морской пехотинец мог несколько раз выполнить упражнение для полного усвоения всех тонкостей такого рода боевой работы, — объяснили в пресс-службе.
На следующий день курсанты Школы морского пехотинца осуществили переход морем на малом десантном катере «Сватово» и высадились на побережье.
При высадке инструкторы Школы разыгрывали различные сценарии, чтобы максимально приблизить условия тренировки к боевой ситуации.
Также морпехи отработали несения дежурства по противодиверсионной обороне корабля при переходе морем.
Этот этап подготовки для морских пехотинцев является одним из важнейших, ведь здесь военнослужащие учились действовать в составе морского тактического десанта, — рассказали в ВМС ВСУ.