Морские пехотинцы десантировались с моря в воздух

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Военнослужащие подразделений морской пехоты провели практические занятия по десантной подготовке. Маневры проходили в течение двух дней.

Морпехи осуществили десантирование с помощью комплекта бортового оборудования «Канат-1», а также отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье с малого десантного катера «Сватово». Об учениях украинских защитников в Школе морского пехотинца рассказал пресс-центр ВМС ВСУ.

Занятия дают военнослужащим важный практический опыт, который они неоднократно будут применять для выполнения задач по назначению во время своей дальнейшей службы, — отметили в ВМС ВСУ.

Военные рассказали о системе «Канат-1», которую используют для десантирования на труднодоступных или ограниченных участках местности и при неблагоприятных метеорологических условиях.

Перед морпехами стояла задача осуществить десантирование, занять плацдарм и взять под контроль определенный район. В ходе занятия каждый морской пехотинец мог несколько раз выполнить упражнение для полного усвоения всех тонкостей такого рода боевой работы, — объяснили в пресс-службе.





На следующий день курсанты Школы морского пехотинца осуществили переход морем на малом десантном катере «Сватово» и высадились на побережье.

При высадке инструкторы Школы разыгрывали различные сценарии, чтобы максимально приблизить условия тренировки к боевой ситуации.

Также морпехи отработали несения дежурства по противодиверсионной обороне корабля при переходе морем.