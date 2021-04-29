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Ракурс
Задержание подозреваемого. Фото: МВД

Месть за дядю — в Николаеве парень расстрелял убийцу своего родственника (ФОТО)

29 апр 2021, 11:08
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Подозреваемого в убийстве задержали правоохранители в Николаеве.

Во дворе одной из многоэтажек 15 апреля расстреляли 38-летнего мужчину, от огнестрельных ранений в спину тот погиб. После убийства злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку. Личность подозреваемого установили, им оказался 17-летний житель микрорайона Варваровка. Также известно, что задержанный является подсудимым за причинение тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве, и избранная ему мера пресечения, не была связана с содержанием под стражей. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба МВД.

Следователи считают, что убийство мужчины связано с местью. В 2006 году погибший убил дядю подозреваемого, за что отсидел в тюрьме. Задержанному сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Также полицейские проверяют круг друзей подозреваемого, у которых несовершеннолетний злоумышленник, вероятно, и приобрел пистолет.

Задержание подозреваемого. Фото: МВД

Задержание подозреваемого. Фото: МВД

Напомним, в марте в Киеве убили ветерана АТО, а тело вывезли за город. Правоохранители задержали троих подозреваемых, суд отправил их в СИЗО.

Источник: Ракурс


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