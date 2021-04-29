Очередь. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153959-portyat-imidj-prezidenta-v-turkmenistane-zapretili-ocheredi-v-magazinah.html

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Очереди в магазинах отныне под запретом в Туркменистане. Причиной для такого решения стало то, что очереди в государственные магазины «портят имидж» президента страны.

В этих магазинах продают субсидированные товары. Об этом сообщает издание Azatlyk Radiosy.

Сообщается, что запретить очереди в госмагазины решили по распоряжению вице-премьера страны Сердара Бердымухамедова, который также является сыном президента Туркменистана. До этого он уже требовал от министра торговли, чтобы вокруг или около магазинов не собиралось очень много человек.

Теперь граждане Туркменистана должны зарегистрироваться в магазине и ждать, пока им позвонят и сообщат, в какое время им нужно прийти и купить продукты по субсидированным ценам. В частности, в столице Туркменистана разрешены очереди до четырех человек, а остальные ждут своей очереди в ближайших подъездах.

Отметим, что в Туркменистане уже четвертый год продолжается продовольственный кризис. Цены в частных магазинах и на рынках растут, это заставляет жителей страны с раннего утра занимать очередь, чтобы купить продукты по субсидированным ценам. В свою очередь власти Туркменистана продовольственный кризис и наличие социально-экономических проблем признавать отказываются.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Туркменистане мужчин-чиновников в возрасте от 40 лет обязали ходить с седыми волосами, чтобы быть похожими на седовласого президента этой страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Источник: Azatlyk Radiosy