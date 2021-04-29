Коронавирус в Индии. Фото: Суспільне

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Коронавирус в Индии продолжает бушевать — тела погибших от коронавируса сжигают под открытым небом, а мест в больницах не хватает. За неделю в стране умерли от инфекции 2 тыс. 662 индийцев.

Причинами для мощной вспышки инфекции послужили выборы и религиозные праздники, провоцирующие скопления людей. Об этом сообщает «Суспільне».



Глава ассоциации украинцев в Индии Марина Акрам рассказала, что городские крематории и кладбища в столице страны полностью переполнены, а дров не хватает для разведения погребальных костров. Родственники погибших от коронавируса вынуждены ждать с телами до 20 часов в крематориях. Умерших уже начали сжигать на улицах из-за нехватки мест.

В некоторых штатах ввели полный локдаун — там магазины работают только до 11 утра. После этого времени без специального разрешения выходить из дома нельзя, а ношение масок обязательное повсюду.

В крупнейших городах высокий уровень перенаселенности. Вы знаете, большое количество населения в Индии, оно заставляет людей жить сообща, тесно, друг с другом. Поэтому и вирус быстро передается, — рассказывает женщина.

Она добавила, что причиной мощного СOVID-цунами стал религиозный праздник Кумбха Мела. Во время этого религиозного празднования проходят традиционные омовения верующих в реке Ганг. В этом году на праздник приехало около 2 млн индийцев.



В свою очередь организаторы пытались обязать людей соблюдать меры безопасности, тестировали на коронавирус и использовали санитайзеры, но такое большое количество людей охватить было невозможно. После окончания праздника коронавирус распространился по всей стране. Второй причиной стали выборы в стране, которые провоцируют большие скопления людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Индии продолжает распространяться с огромной скоростью. На сегодня в стране фиксируют почти 350 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в день, а каждые четыре минуты в столице страны Дели умирает один человек.

Источник: Суспільне