Коронавірус в Індії. Фото: Cуспільне

https://racurs.ua/ua/n153958-perepovneni-krematoriyi-i-panika-ochevydci-pro-covid-cunami-v-indiyi-foto.html

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Коронавірус в Індії продовжує вирувати — тіла хворих на коронавірус спалюють просто неба, а місць у лікарнях не вистачає. За тиждень у країні померли від інфекції 2 тис. 662 індійців.

Причинами для потужного спалаху інфекції послугували вибори та релігійні свята, що провокують скупчення людей. Про це повідомляє «Суспільне».





Голова асоціації українців в Індії Марина Акрам розповіла, що міські крематорії і кладовища в столиці країни повністю переповнені, а дров не вистачає для розведення похоронних багать. Родичі загиблих від коронавірусу змушені чекати з тілами до 20 годин у крематоріях. Померлих уже почали спалювати на вулицях через брак місць.





У деяких штатах запровадили повний локдаун — там магазини працюють лише до 11 ранку. Після цієї години без спеціального дозволу виходити з дому не можна, а носіння масок обов’язкове всюди та для всіх.

В найбільших містах великий рівень перенаселеності. Ви знаєте, велика кількість населення в Індії, вона змушує людей жити купно, тісно, одне коло одного. Швидше й вірус передається, — розповідає жінка.

Вона додала, що причинами потужного СOVID-цунами стало релігійне свято Кумбха Мела. Під час цього релігійного святкування проходять традиційні омивання вірян у річці Ганг. Цьогоріч на свято приїхало близько 2 млн індійців.





Зі свого боку організатори намагалися зобов’язати людей дотримуватися заходів безпеки, тестували на коронавірус та використовували санітайзери, але таку велику кількість людей охопити було нереально. Після закінчення свята коронавірус поширився по всій країні. Другою причиною стали вибори в країні, які спричиняють великі скупчення людей.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Індії продовжує поширюватися із шаленою швидкістю. На сьогодні в країні фіксують майже 350 тис. нових випадків зараження коронавірусом на день, а кожні чотири хвилини в столиці країни Делі помирає одна людина.

Джерело: Суспільне