Кораблям РФ пропонують заборонити заходити в порти США та ЄС. Фото:

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Заборонити російським кораблям входити в порти Сполучених Штатів Америки та Європи запропонував колишній посол США в Україні в 2003—2006 роках.

Так відповісти росіянам колишній дипломат Джон Гербст, який обіймає посаду директора Євразійського центру Атлантичної ради, запропонував через рішення Москви блокувати Керченську протоку. Ідею про заборону від висловив під час дискусії YES про загрози безпеці України та реакції світу, 29 квітня передає «Голос Америки».

Екс-посол переконаний, що США, Велика Британія, Канада та Європейський Союз «повинні діяти спільно, змусивши Москву заплатити ціну» за нинішню ескалацію в Чорному та Азовському морях. Гербст закликав показати Росії, що рівень її пресингу біля берегів України не пройде безкарно.

Чим рішучіше ми будемо реагувати на російські провокації і агресію, тим менше ймовірність нових провокацій в майбутньому, — зазначив американець.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 15 квітня в Азовському морі катери Федеральної служби безпеки Росії провокували катерну групу українського флоту, яка перебувала на бойовому чергуванні.

Нагадаємо, Російська Федерація заявила, що закриває Керченську протоку з 24 квітня по жовтень 2021 року під видом нібито навчань, які повинні провести біля кордонів України. У Києві вважають, що таким чином Москва намагається отримати повний військовий контроль над Азовом та «економічно вбити» Маріупольський морський порт, який живе коштом транспортування вантажів іноземними суднами. В МЗС України наголосили, що такі дії Кремля — грубе порушення права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права.

Джерело: «Голос Америки»