Байден. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n153955-1-8-trln-dol-uryad-baydena-zallie-v-socprogramy-pislya-pidvyschennya-podatkiv.html

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Джо Байден, президент США, планує витратити 1, 8 трлн дол. на підтримку бідних американських сімей після підвищення податків для багатих.

Натомість середній клас зростання податків не зачепить. Про це президент США заявив під час виступу в Конгресі, передає Білий дім.

Повідомляється, що президент США пропонує витрати 1 трлн дол. протягом 10 років на освітні програми, а також на соціальне забезпечення сімей із низьким або середнім доходом. Зокрема, Байден пропонує створити загальнонаціональну програму оплати відпустки по догляду за хворими дітьми або дорослими.

Кошти для фінансування соціальних програм Байден розраховує залучити шляхом підвищення податків для заможних американців — з 37% до 39,6%. Крім того, він пропонує збільшити податки на дохід від приросту капіталу для людей, які заробляють понад 1 млн дол., майже вдвічі — з 20% до 39,6%. Отже, податки для багатіїв у США зростуть до 43,4% з 23,8%.

Також план американського лідера передбачає зниження податків для людей із низьким і середнім доходом, зокрема, закріплює на постійній основі деякі податкові пільги, що діють уже в цей час.

Я не буду підвищувати податки для людей, які заробляють менш як 400 тис. дол. на рік. Корпоративній Америці та одному відсотку найбагатших американців настав час заплатити свою справедливу частку, — заявив Байден, додавши, що торік компанії не внесли федеральний податок на прибуток на загальну суму понад 40 млрд дол.

Він, зокрема, представив новий план розвитку інфраструктури об'ємом 2,2 трлн дол. За словами президента Байдена, план створить нові робочі місця та забезпечить економічне зростання в розмірі трильйонів доларів на роки вперед.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден ініціював підвищення мінімальної зарплатні по всій країні до 15 дол. за год. Для цього американський лідер підписав указ щодо підвищення заробітної плати для сотень тисяч федеральних контракторів.



Джерело: Білий дім