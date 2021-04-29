Обшуки на «Кузні на Рибальському» пояснили в ДБР

Кузня на Рибальському. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n153954-obshuky-na-kuzni-na-rybalskomu-poyasnyly-v-dbr.html

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Боротьба з корупцією в Україні продовжується. Обшуки на «Кузні на Рибальському» та «Богдан Моторс» пояснили в Державному бюро розслідувань (ДБР).

Там заявили, що обшуки на підприємствах проводили в справі про закупівлю Міністерством оборони неякісної військової техніки за завищеними цінами. Про це повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова в коментарі «Суспільному».

Вона заявила, що наразі досудове слідство вивчає обставини перевищення влади посадовими особами Міноборони, що пов’язано із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг і постачання до підрозділів Збройних сил України (ЗСУ) неякісної продукції, що не відповідає державним стандартам.

Речниця зауважила, що бюро проводить обшуки на низці підприємств у Києві та інших областях. Підприємства «Кузня на Рибальському» та «Богдан Моторс» не коментували повідомлення про обшуки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що неякісні бронежилети, які закупили в Міністерстві оборони, викликали сумніви в самих посадовців, а їх закупівля супроводжувалася тиском на військових. Навіть після проведення власних експертиз, які довели погану якість бронежилетів, чиновники не повернули неякісний товар виробнику через відсутність для цього юридичних підстав.

Джерело: Суспільне