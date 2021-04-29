Зміни в "Нафтогазі" жорстко оцінили у США, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n153953-zminy-v-naftogazi-jorstko-ocinyly-u-ssha.html

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Зміни в керівництві «Нафтогаз України» несхвально оцінили в Сполучених Штатах. Державний департамент заявив, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорості і доброчесність кадрової політики в енергетичному секторі залежить довіра до України.

Спікер Держдепу США Нед Прайс повідомив таку оцінку рокіровки Андрія Коболєва на Юрія Вітренка на своїй сторінці у Твіттер.

Прайс відзначив, що повага до закону у «призначенні персоналу в енергетичному секторі — будь то урядові чи державні підприємства — є ключовим фактором для підтримки довіри до України та її прихильності до реформ».

Звільнення Коболєва з посади голови НАК «Нафтогаз України» створює загрозу ускладнення переговорів уряду України з МВФ про надання міжнародної допомоги в розмірі 5,5 млрд дол. Про це написав в редакційному матеріалі Bloomberg.

Агентство відзначає, що Коболєв був головним архітектором капітального ремонту енергетики, який допоміг «колишньої радянської країні скоротити бюджетний дефіцит».

У статті йдеться про те, що саме Коболєв «привів Україну до багатомільярдної перемозі в судовій суперечці проти російського Газпрому в 2018 році».

Зазначається, що несподіваний крок ризикує засмутити західних донорів, зокрема Міжнародний валютний фонд, які підтримали Коболєва і вже були вражені масовим відходом реформаторів.

У лютому 2021 року в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигаль звільнити Коболева. Вітренко також пропонував розірвати контракти з усіма членами наглядової ради «Нафтогазу». Підставою для звільнення глави компанії Вітренко назвав невиконання показників з видобутку газу в 2020 році та плани скорочувати видобуток.

29 квітня уряд призначив Вітренка головою правління «Нафтогазу». Перед цим Кабмін без анонсу провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК «Нафтогаз України». Міністри розглянули звіт про діяльність компанії у 2020 році і звільнили Коболєва з посади голови правління, а також відсторонили наглядову раду «Нафтогазу».

Коболєв повідомив, що «про „звільнення“ дізнався з новин, коментувати не можу». Він сказав, що не писав жодних заяв.