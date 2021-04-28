Звільнення Коболєва жорстко прокоментували в «Нафтогазі». Фото: Громадське

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Звільнення Андрія Коболєва з посади керівника НАК «Нафтогаз України» прокоментували в компанії.

У державній компанії вважають, що прийняте Кабінетом міністрів України рішення є «юридичною маніпуляцією». Також газовики зазначають, що звільнення Наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення Коболєва «є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами». Відповідна заява з’явилася 28 квітня на сторінці НАК «Нафтогаз» у Facebook.

Згідно зі статутом «Нафтогазу» та законом «Про акціонерні товариства», подання загальним зборам пропозицій щодо призначення або звільнення голови правління разом з відповідним рішенням наглядової ради належать до виключної компетенції наглядової ради та не можуть бути передані на рівень загальних зборів акціонерів, — йдеться в заяві.

Зазначається, що спосіб, у який сьогодні була ухвалена низка кадрових рішень у «Нафтогазі», демонструє повернення до практики ручного управління держпідприємствами.

Також повідомляється, що лише вчора правління та наглядова рада «Нафтогазу» презентували результати роботи компанії за 2020 рік. Наголошується, що НАК забезпечила 141 млрд грн надходжень до державного бюджету у 2020 році, що складає 13% доходів країни за минулий рік.

У НАК вважають такі дії Кабміну «сигналом всім державним підприємствам».

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів звільнив з посади голову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, а його наступником призначив Юрія Вітренка, якому раніше двічі не вдавалося сісти в крісло міністра енергетики.