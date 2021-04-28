Наступником Коболєва став його колишній колега з «Нафтогазу», фото — ЕП

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Ракурс

Юрій Вітренко — новий очільник «Нафтогазу України». Так вирішив Кабмін, який 28 квітня провів засідання загальних зборів акціонерів компанії.

Голову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва звільнили, хоча в компанії рішення назвали незаконним.

Новим керівником держкомпанії призначили Юрія Вітренка, якому раніше двічі не вдавалося сісти в крісло міністра енергетики.

Коболєв каже, що дізнався про засідання загальних зборів з новин і заяву про відставку не писав.

Прес-служба Кабміну повідомила, що уряд розглянув звіт про діяльність «Нафтогазу» у 2020 році і визнав роботу Наглядової ради та правління НАК «Нафтогаз України» незадовільною.

З 28 квітня уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради, представників держави у наглядовій раді і особисто голови правління Коболєва.

Вітренко у 2018 році обіймав посаду виконавчого директора НАК «Нафтогаз України».

В «Нафтогазі» «Суспільному» повідомили, що офіційної інформації з приводу звільнення Коболєва не отримували.

Про відставку Коболєва заявила нардеп фракції партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк. Нібито відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 28 квітня на підставі заяви про відставку.

Коболєв очолював НАК «Нафтогаз України» з 2014 року. Декілька ЗМІ дуже швидко після новини стосовно Коболєва сповістили про призначення в «Нафтогаз» Вітренка.

У четвер, 29 квітня, Верховна Рада розгляне призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.

Раніше очолити Міненерго хотів саме Вітренко. Його призначили виконувати обов’язки міністра 22 грудня 2020 року, але Рада провалила голосування щодо його призначення. Пізніше Рада прийняла закон, який істотно розширив повноваження в.о. міністра.

У жовтні минулого року Держаудитслужба заявила, що через фінансові порушення у «Нафтогазі» державний бюджет втратив 75,5 млрд грн. Коболєв тоді заявив, що це пов’язано з боргами приватних посередників.

Вітренко запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про звільнення керівника НАК «Нафтогаз України» і про припинення повноважень членів наглядової ради НАК.

Офіс генерального прокурора веде кілька кримінальних проваджень щодо діяльності «Нафтогазу», зокрема щодо державного аудиту компанії.