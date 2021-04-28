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Ракурс
Диверсію попередили на Луганщині. Фото: ОПГУ

Розпилити хлор у підрозділі ЗСУ планували терористи на Луганщині (ФОТО)

28 кві 2021, 15:56
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Диверсію у Луганській області попередили українські силовики.

Терористична група, яку викрили правоохоронці, планувала розпилити хлор в одному з приміщень інженерної інфраструктури, де дислокується підрозділ Збройних сил України. Про це 28 квітня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Правоохоронці затримали диверсантів, у двох учасників групи вилучили техніку, яка збирала та передавала секретну інформацію співробітнику так званого міністерства держбезпеки ЛНР. У прокуратурі заявили, що терористи отримували дані про розташування оборонних об'єктів та військової техніки. Виявилося, що таку інформацію представникам ОРЛО передавав і військовослужбовець української армії.

Організатора групи терористів вже затримали, незабаром всім затриманим повідомлять про підозру й оберуть запобіжний захід у виді тримання під вартою. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Диверсію попередили на Луганщині. Фото: ОПГУ

Диверсію попередили на Луганщині. Фото: ОПГУ

Нагадаємо, російські спецслужби завербували командира одного з підрозділів Національної гвардії, який збирав для росіян інформацію щодо надання міжнародними партнерами військової допомоги Нацгвардії та діяльності іноземних інструкторів.

Джерело: Ракурс


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