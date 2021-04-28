Диверсию предупредили на Луганщине. Фото: ОПГУ

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Диверсию в Луганской области предупредили украинские силовики.

Террористическая группа, которую разоблачили правоохранители, планировала распылить хлор в одном из помещений инженерной инфраструктуры, где дислоцируется подразделение Вооруженных сил Украины. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Правоохранители задержали диверсантов, у двух участников группы изъяли технику, которая собирала и передавала секретную информацию сотруднику так называемого министерства госбезопасности ЛНР. В прокуратуре заявили, что террористы получали данные о расположении оборонных объектов и военной техники. Оказалось, что такую информацию представителям ОРЛО передавал и военнослужащий украинской армии.

Организатора группы террористов уже задержали, вскоре всем задержанным сообщат о подозрении и изберут меру пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, российские спецслужбы завербовали командира одного из подразделений Национальной гвардии, который собирал для россиян информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов.