Совет Европы призвал Украину расследовать причастность Беларуси к убийству Шеремета, фото:dilo.net

https://racurs.ua/n153929-ubiystvo-sheremeta-sovet-evropy-prizval-ukrainu-rassledovat-belorusskiy-sled.html

Ракурс

Дело Шеремета, которое расследуют уже пять лет, пополнилось новыми подробностями после свидетельств о возможной причастности КГБ Беларуси.

В Совете Европы призвали украинскую власть расследовать причастность белорусских спецслужб к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в докладе за 2021 год Платформы Совета Европы защиты журналистики и безопасности журналистов, которую обнародовали в среду, 28 апреля.

В свете новых свидетельств о возможной причастности КГБ Беларуси к убийству Павла Шеремета мы призываем украинскую власть провести новое расследование обстоятельств вокруг этого убийства, — заявили в Совете Европы.

Напомним, что в начале января были обнародованы аудиозаписи, на которых якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают убийство журналиста Шеремета. Передал украинской полиции аудиозаписи экс-сотрудник белорусского спецназа «Алмаз» Игорь Макар.

Как сообщал «Ракурс», 19 января Игорь Макар дал показания в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: Укринформ