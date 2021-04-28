Главу «Нафтогаза» Коболева уволил Кабмин — нардеп-«слуга»

https://racurs.ua/n153930-glavu-naftogaza-koboleva-uvolil-kabmin-nardep-sluga.html

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Андрея Коболева уволил Кабмин — правительство во время заседания 28 апреля уволило его с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Ранее СМИ писали, что отставку Коболева поддерживал и. о. министра энергетики Юрий Витренко.

Об этом в Телеграм сегодня сообщила нардеп партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

Сам Андрей Коболев уверяет, что никаких заявлений об отставке он не писал. А об увольнении с «Нафтогаза» узнал из новостей.

Напомним, ранее СМИ обнародовали письмо Витренко к премьеру Шмыгалю, в котором он просит уволить председателя правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева и разорвать контракт со всеми членами наблюдательного совета компании.

Витренко в ноябре 2018 года был назначен на должность исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины». В мае 2020 года он получил уведомление об увольнении через два месяца. Тогда же Витренко раскритиковал деятельность Коболева на должности и заявил, что тот не имеет достаточной компетенции для руководства компанией. Свое увольнение тогда Витренко называл «реакцией Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла».