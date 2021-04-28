Главу “Нафтогазу” Коболєва звільнив Кабмін - деталі

https://racurs.ua/ua/n153930-glavu-naftogazu-kobolieva-zvilnyv-kabmin-detali.html

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Андрія Коболєва звільнив Кабмін — уряд під час засідання 28 квітня звільнив його з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». Раніше ЗМІ писали, що відставку Коболєва підтримував в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Про це у Телеграм сьогодні повідомила нардеп партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Сам Андрій Коболєв запевняє, що жодних заяв про відставку він не писав. А про звільнення з «Нафтогазу» дізнався з новин.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили лист Вітренка до прем'єра Шмигаля, у якому він просить звільнити голову правління НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва і розірвати контракт з усіма членами наглядової ради компанії.

Вітренко у листопаді 2018 року був призначений на посаду виконавчого директора НАК «Нафтогаз України». У травні 2020 року він отримав повідомлення про звільнення через два місяці. Тоді ж Вітренко розкритикував діяльність Коболєва на посаді та заявив, що той не має достатньої компетенції для керівництва компанією. Своє звільнення тоді Вітренко називав «реакцією Коболєва на незручну правду, в якій він вбачає загрозу для свого крісла».