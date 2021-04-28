Рада Європи закликала Україну розслідувати причетність Білорусі до вбивства Шеремета, фото:dilo.net

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Ракурс

Справа Шеремета, яку розслідують вже п’ять років, поповнилася новими подробицями після свідчення щодо можливої причетності КДБ Білорусі.

У Раді Європи закликали українську владу розслідувати причетність спецслужб Білорусі до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це йдеться в доповіді за 2021 рік Платформи Ради Європи захисту журналістики та безпеки журналістів, яку оприлюднили у середу, 28 квітня.

У світлі нових свідчень про можливу причетність КДБ Білорусі до вбивства Павла Шеремета ми закликаємо українську владу провести нове розслідування щодо обставин навколо цього убивства, — заявили у Раді Європи.

Нагадаємо, що на початку січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких, нібито, посадові особи КДБ Білорусі обговорюють вбивство журналіста Павла Шеремета. Передав українській поліції аудіозаписи ексспівробітник білоруського спецназу «Алмаз» Ігор Макар.

Як повідомляв «Ракурс», 19 січня Ігор Макар дав свідчення у Києві у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.