Преемником Коболева стал его бывший коллега из «Нафтогаза», фото — ЭП

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Ракурс

Юрий Витренко — новый глава «Нафтогаза Украины». Так решил Кабмин, который 28 апреля провел заседание общего собрания акционеров компании.

Председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева уволили, хотя в компании решение назвали незаконным.

Новым руководителем госкомпании назначили Юрия Витренко, которому ранее дважды не удавалось сесть в кресло министра энергетики.

Коболев говорит, что узнал о заседании общего собрания из новостей и заявление об отставке не писал.

Пресс-служба Кабмина сообщила, что правительство рассмотрело отчет о деятельности «Нафтогаза» в 2020 году и признало работу Наблюдательного совета и правления НАК «Нафтогаз Украины» неудовлетворительной.

С 28 апреля правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета, представителей государства в наблюдательном совете и лично председателя правления Коболева.

Витренко в 2018 году занимал должность исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины».

В «Нафтогазе» «Cуспільному» сообщили, что официальной информации по поводу увольнения Коболева не получали.

Об отставке Коболева заявила нардеп фракции партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк. Якобы соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 апреля на основании заявления об отставке.

Коболев возглавлял НАК «Нафтогаз Украины» с 2014 года. Несколько СМИ очень быстро после новости о его оставке сообщили о назначении в «Нафтогаз» Витренко.

В четверг, 29 апреля, Верховная Рада рассмотрит назначение Германа Галущенко главой Министерства энергетики.

Ранее возглавить Минэнерго хотел именно Витренко. Его назначили исполнять обязанности министра 22 декабря 2020 года, но Рада провалила голосование по его назначению. Позже Рада приняла закон, который существенно расширил полномочия и.о. министра.

В октябре прошлого года Госаудитслужба заявила, что из-за финансовых нарушениях в «Нафтогазе» государственный бюджет потерял 75,5 млрд грн. Коболев тогда заявил, что это связано с долгами частных посредников.

Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос об увольнении руководителя НАК «Нафтогаз Украины» и прекращении полномочий членов наблюдательного совета НАК.

Офис генерального прокурора ведет несколько уголовных производств по поводу деятельности «Нафтогаза», в частности относительно государственного аудита компании.