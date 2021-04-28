Увольнение Коболева жестко прокомментировали в «Нафтогазе». Фото: Громадське

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Увольнение Андрея Коболева с должности руководителя НАК «Нафтогаз Украины» прокомментировали в компании.

В государственной компании считают, что принятое Кабинетом министров Украины решение является «юридической манипуляцией». Также газовики отмечают, что увольнение Наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении Коболева «является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями». Соответствующее заявление появилось 28 апреля на странице НАК «Нафтогаз» в Facebook.

Согласно уставу «Нафтогаза» и закону «Об акционерных обществах», представления общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров, — говорится в заявлении.

Отмечается, что способ, которым сегодня был принят ряд кадровых решений в «Нафтогазе», демонстрирует возвращение к практике ручного управления госпредприятиями.

Также сообщается, что только вчера правление и наблюдательный совет «Нафтогаза» презентовали результаты работы компании за 2020 год. Отмечается, что НАК обеспечила 141 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год.

В НАК считают такие действия Кабмина «сигналом всем государственным предприятиям».

Напомним, 28 апреля Кабинет министров уволил с должности председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, а его преемником назначил Юрия Витренко, которому ранее дважды не удавалось сесть в кресло министра энергетики.