В США жестко оценили изменения в "Нафтогазе", фоото — УП

https://racurs.ua/n153953-izmeneniya-v-naftogaze-jestko-ocenili-v-ssha.html

Ракурс

Изменения в руководстве «Нафтогаз Украины» неодобрительно оценили в Соединенных Штатах. Государственный департамент заявил, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добродетели кадровой политики в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Спикер Госдепа США Нэд Прайс сообщил такую ​​оценку рокировки Андрея Коболева на Юрия Витренко на своей странице в Твиттер.

Прайс отметил, что уважение к закону в «назначении персонала в энергетическом секторе — будь то правительственные или государственные предприятия — является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам».

Увольнение Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины» создает угрозу осложнения переговоров правительства Украины с МВФ о предоставлении международной помощи в размере 5,5 млрд долл. Об этом написал в редакционном материале Bloomberg.

Агентство отмечает, что Коболев был главным архитектором капитального ремонта энергетики, который помог «бывшей советской стране сократить бюджетный дефицит».

В статье говорится о том, что именно Коболев «привел Украину к многомиллиардной победе в судебном споре против российского „Газпрома“ в 2018 году».

Отмечается, что неожиданный шаг рискует огорчить западных доноров, в частности Международный валютный фонд, которые поддержали Коболева и уже были шокированы массовым уходом реформаторов.

В феврале 2021 года и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Коболева. Витренко также предлагал разорвать контракты со всеми членами наблюдательного совета «Нафтогаза». Основанием для увольнения главы компании Витренко назвал невыполнение показателей по добыче газа в 2020 году и планы сокращать добычу.

29 апреля правительство назначило Витренко председателем правления «Нафтогаза». Перед этим Кабмин без анонса провел заседание общего собрания акционеров компании НАК «Нафтогаз Украины». Министры рассмотрели отчет о деятельности компании в 2020 году и уволили Коболева с должности председателя правления, а также отстранили наблюдательный совет «Нафтогаза».

Коболев сообщил, что «об „увольнении“ узнал из новостей, комментировать не могу». Он сказал, что не писал никаких заявлений.