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Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

Коронавирус в Украине не стихает — обнаружили 11 тыс. заражений (ИНФОГРАФИКА)

29 апр 2021, 08:56
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Коронавирус в Украине продолжает бушевать. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 28 апреля, вирус был обнаружен у 11 тыс. 629 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 59 тыс. 465 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 18 тыс. 442 человека, а в целом уже выздоровели 1 млн 635 тыс. 333 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 387 человек. Общее число жертв составляет 43 тыс. 778 человек.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 203 новых случаев), Днепропетровской (1 тыс. 21 инфицированный), г. Киев (940 заражений), Донецкой областях (809 больных).

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

  • г. Киев — 940 случаев /7 тыс. 736 прививок;
  • Винницкая область — 276 случаев /4 тыс. 15 прививок;
  • Волынская область — 345 случаев /1 тыс. 467 прививок;
  • Днепропетровская область — 1 тыс. 21 случай /5 тыс. 791 прививки;
  • Донецкая область — 809 случаев /1 тыс. 721 прививки;
  • Житомирская область — 385 случаев /2 тыс. 273 прививки;
  • Закарпатская область — 141 случай /1 тыс. 80 прививок;
  • Запорожская область — 546 случаев /1 тыс.49 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 184 случая /916 прививок;
  • Киевская область — 341 случай /5 тыс. 685 прививок;
  • Кировоградская область — 174 случая /1 тыс. 466 прививок;
  • Луганская область — 271 случай /539 прививок;
  • Львовская область — 667 случаев /3 тыс. 889 прививок;
  • Николаевская область — 311 случаев /2 тыс. 281 прививки;
  • Одесская область — 518 случаев /2 тыс. 683 прививки;
  • Полтавская область — 666 случаев /5 тыс. 640 прививок;
  • Ровенская область — 386 случаев /1 тыс. 713 прививок;
  • Сумская область — 429 случаев /2 тыс. 435 прививок;
  • Тернопольская область — 312 случаев /1 тыс. 755 прививок;
  • Харьковская область — 1 тыс. 203 случая /6 тыс. 234 прививки;
  • Херсонская область — 277 случаев /2 тыс. 930 прививок;
  • Хмельницкая область — 461 случай /1 тыс. 128 прививок;
  • Черкасская область — 444 случая /3 тыс. 141 прививки;
  • Черновицкая область — 131 случай /909 прививок;
  • Черниговская область — 389 случаев /1 тыс. 993 прививок.

Всего за сутки привили 70 тыс. 469 человек 629 тыс. 184 человека получили прививки с начала прививочной кампании в Украине. Из них получили одну дозу — 629 тыс. 182 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 10 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что положительное влияние прививки от коронавируса на распространение COVID-19 обнаружили ученые. Если вакцинированный член семьи заболеет COVID-19, то прививки не только уменьшает проявления симптомов, но и снизят распространение вируса среди половины членов семьи, проживающих на общей жилой площади.

Источник: Минздрав


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