Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

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Коронавирус в Украине продолжает бушевать. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 28 апреля, вирус был обнаружен у 11 тыс. 629 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 59 тыс. 465 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 18 тыс. 442 человека, а в целом уже выздоровели 1 млн 635 тыс. 333 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 387 человек. Общее число жертв составляет 43 тыс. 778 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 203 новых случаев), Днепропетровской (1 тыс. 21 инфицированный), г. Киев (940 заражений), Донецкой областях (809 больных).

Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

г. Киев — 940 случаев /7 тыс. 736 прививок;

Винницкая область — 276 случаев /4 тыс. 15 прививок;

Волынская область — 345 случаев /1 тыс. 467 прививок;

Днепропетровская область — 1 тыс. 21 случай /5 тыс. 791 прививки;

Донецкая область — 809 случаев /1 тыс. 721 прививки;

Житомирская область — 385 случаев /2 тыс. 273 прививки;

Закарпатская область — 141 случай /1 тыс. 80 прививок;

Запорожская область — 546 случаев /1 тыс.49 прививок;

Ивано-Франковская область — 184 случая /916 прививок;

Киевская область — 341 случай /5 тыс. 685 прививок;

Кировоградская область — 174 случая /1 тыс. 466 прививок;

Луганская область — 271 случай /539 прививок;

Львовская область — 667 случаев /3 тыс. 889 прививок;

Николаевская область — 311 случаев /2 тыс. 281 прививки;

Одесская область — 518 случаев /2 тыс. 683 прививки;

Полтавская область — 666 случаев /5 тыс. 640 прививок;

Ровенская область — 386 случаев /1 тыс. 713 прививок;

Сумская область — 429 случаев /2 тыс. 435 прививок;

Тернопольская область — 312 случаев /1 тыс. 755 прививок;

Харьковская область — 1 тыс. 203 случая /6 тыс. 234 прививки;

Херсонская область — 277 случаев /2 тыс. 930 прививок;

Хмельницкая область — 461 случай /1 тыс. 128 прививок;

Черкасская область — 444 случая /3 тыс. 141 прививки;

Черновицкая область — 131 случай /909 прививок;

Черниговская область — 389 случаев /1 тыс. 993 прививок.

Всего за сутки привили 70 тыс. 469 человек 629 тыс. 184 человека получили прививки с начала прививочной кампании в Украине. Из них получили одну дозу — 629 тыс. 182 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 10 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что положительное влияние прививки от коронавируса на распространение COVID-19 обнаружили ученые. Если вакцинированный член семьи заболеет COVID-19, то прививки не только уменьшает проявления симптомов, но и снизят распространение вируса среди половины членов семьи, проживающих на общей жилой площади.

Источник: Минздрав