Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n153952-koronavirus-v-ukrayini-ne-vschuhaie-za-dobu-vyyavyly-ponad-11-tys-zarajen-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 28 квітня, вірус виявили у 11 тис. 629 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 59 тис. 465 людей. Подолали коронавірус станом на вчора 18 тис. 442 людини, а загалом вже одужали 1 млн 635 тис. 333 особи. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 387 осіб. Загальна кількість жертв становить 43 тис. 778 людей.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 тис. 203 нових випадків), Дніпропетровській (1 тис. 21 інфікований), м Київ (940 заражень), Донецькій областях (809 хворих).





Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

м. Київ — 940 випадків/ 7 тис. 736 щеплень;

Вінницька область — 276 випадків/ 4 тис. 15 щеплень;

Волинська область — 345 випадків/ 1 тис. 467 щеплень;

Дніпропетровська область — 1 тис. 21 випадок/ 5 тис. 791 щеплення;

Донецька область — 809 випадків/ 1 тис. 721 щеплення;

Житомирська область — 385 випадків/ 2 тис. 273 щеплення;

Закарпатська — 141 випадок/ 1 тис. 80 щеплень;

Запорізька область — 546 випадків/ 1 тис. 49 щеплень;

Івано-Франківська область — 184 випадки/ 916 щеплень;

Київська область — 341 випадок/ 5 тис. 685 щеплень;

Кіровоградська область — 174 випадки/ 1 тис. 466 щеплень;

Луганська область — 271 випадок/ 539 щеплень;

Львівська область — 667 випадків/ 3 тис. 889 щеплень;

Миколаївська область — 311 випадків/ 2 тис. 281 щеплення;

Одеська область — 518 випадків/ 2 тис. 683 щеплення;

Полтавська область — 666 випадків/ 5 тис. 640 щеплень;

Рівненська область — 386 випадків/ 1 тис. 713 щеплень;

Сумська область — 429 випадків/ 2 тис. 435 щеплень;

Тернопільська область — 312 випадків/ 1 тис. 755 щеплень;

Харківська область — 1 тис. 203 випадки/ 6 тис. 234 щеплення;

Херсонська область — 277 випадків/ 2 тис. 930 щеплень;

Хмельницька область — 461 випадок/ 1 тис. 128 щеплень;

Черкаська область — 444 випадки/ 3 тис. 141 щеплення;

Чернівецька область — 131 випадок/ 909 щеплень;

Чернігівська область — 389 випадків/ 1 тис. 993 щеплення.

Усього за добу прищепили 70 тис. 469 людей, 629 тис. 184 людини дістали щеплення від початку вакцинальної кампанії в Україні. З них отримали одну дозу — 629 тис. 182 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 10 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що позитивний вплив щеплення від коронавірусу на розповсюдження COVID-19 виявили вчені. Якщо вакцинований член родини захворіє на COVID-19, то щеплення не лише зменшує прояви симптомів, а й знижує поширення вірусу майже до половини серед членів родини, які проживають на спільній житловій площі.

Джерело: МОЗ