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Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

Коронавірус в Україні не вщухає — виявили 11 тис. заражень (ІНФОГРАФІКА)

29 кві 2021, 08:56
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Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 28 квітня, вірус виявили у 11 тис. 629 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 59 тис. 465 людей. Подолали коронавірус станом на вчора 18 тис. 442 людини, а загалом вже одужали 1 млн 635 тис. 333 особи. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 387 осіб. Загальна кількість жертв становить 43 тис. 778 людей.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 тис. 203 нових випадків), Дніпропетровській (1 тис. 21 інфікований), м Київ (940 заражень), Донецькій областях (809 хворих).

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

  • м. Київ — 940 випадків/ 7 тис. 736 щеплень;
  • Вінницька область — 276 випадків/ 4 тис. 15 щеплень;
  • Волинська область — 345 випадків/ 1 тис. 467 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 1 тис. 21 випадок/ 5 тис. 791 щеплення;
  • Донецька область — 809 випадків/ 1 тис. 721 щеплення;
  • Житомирська область — 385 випадків/ 2 тис. 273 щеплення;
  • Закарпатська — 141 випадок/ 1 тис. 80 щеплень;
  • Запорізька область — 546 випадків/ 1 тис. 49 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 184 випадки/ 916 щеплень;
  • Київська область — 341 випадок/ 5 тис. 685 щеплень;
  • Кіровоградська область — 174 випадки/ 1 тис. 466 щеплень;
  • Луганська область — 271 випадок/ 539 щеплень;
  • Львівська область — 667 випадків/ 3 тис. 889 щеплень;
  • Миколаївська область — 311 випадків/ 2 тис. 281 щеплення;
  • Одеська область — 518 випадків/ 2 тис. 683 щеплення;
  • Полтавська область — 666 випадків/ 5 тис. 640 щеплень;
  • Рівненська область — 386 випадків/ 1 тис. 713 щеплень;
  • Сумська область — 429 випадків/ 2 тис. 435 щеплень;
  • Тернопільська область — 312 випадків/ 1 тис. 755 щеплень;
  • Харківська область — 1 тис. 203 випадки/ 6 тис. 234 щеплення;
  • Херсонська область — 277 випадків/ 2 тис. 930 щеплень;
  • Хмельницька область — 461 випадок/ 1 тис. 128 щеплень;
  • Черкаська область — 444 випадки/ 3 тис. 141 щеплення;
  • Чернівецька область — 131 випадок/ 909 щеплень;
  • Чернігівська область — 389 випадків/ 1 тис. 993 щеплення.

Усього за добу прищепили 70 тис. 469 людей, 629 тис. 184 людини дістали щеплення від початку вакцинальної кампанії в Україні. З них отримали одну дозу — 629 тис. 182 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 10 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що позитивний вплив щеплення від коронавірусу на розповсюдження COVID-19 виявили вчені. Якщо вакцинований член родини захворіє на COVID-19, то щеплення не лише зменшує прояви симптомів, а й знижує поширення вірусу майже до половини серед членів родини, які проживають на спільній житловій площі.

Джерело: МОЗ


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