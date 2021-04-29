Екс-адвоката Трампа обшукало ФБР у справі щодо України

Джуліані. Голос Америки

https://racurs.ua/ua/n153951-eks-advokata-trampa-obshukalo-fbr-u-spravi-schodo-ukrayiny.html

Ракурс

Рудольф Джуліані, колишній адвокат Трампа, досі перебуває під слідством через свої ділові зв’язки з Україною.

Співробітники Федерального бюро розслідувань США (ФБР) провели обшуки у його квартирі та офісі в Нью-Йорку. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що ФБР намагається встановити, чи дійсно Джуліані намагався впливати на українську владу для того, щоб та допомогла йому знайти компромат на політичного опонента екс-президента США Дональда Трампа — Джо Байдена.

Під час обшуків слідчі вилучили низку електронних пристроїв Рудольфа Джуліані. Натомість адвокат Джуліані Роберт Костелло засудив такі дії правоохоронців. Зауважимо, що Рудольф Джуліані перебуває під слідством у справі щодо Гантера Байдена — сина Джо Байдена — через яку Трампу вперше оголосили імпічмент. Особистий адвокат екс-президента США просив Україну розпочати перевірки щодо сина Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що історія з імпічментом Дональда Трампа у 2019 році отримала продовження. Екс-радник президента України Ігор Новіков оприлюднив розшифровку телефонної розмови з адвокатом Руді Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа Володимиру Зеленському.

Новіков пішов у відставку з Офісу президента восени 2020 року, 40-хвилинна розмова відбулася 22 липня 2019 року, за три дні до того, як говорили Трамп і Зеленський. Крім Новікова, під час дзвінка був присутній Андрій Єрмак. Джуліані натякав на необхідність кримінального розслідування щодо сина Джо Байдена.



Джерело: The Guardian