COVID-прививка снижает распространение вируса в семье. Фото: ria.ru

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Положительное влияние прививки от коронавируса на распространение COVID-19 обнаружили ученые.

Если вакцинированный член семьи заболеет COVID-19, то прививка не только уменьшает проявление симптомов, но и снижает распространение вируса почти до половины среди членов семьи, которые проживают на общей жилплощади. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследования Службы общественного здоровья Англии (PHE).

По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, лица, которые вакцинировались одной дозой вакцины Pfizer или AstraZeneca и через три недели заболели коронавирусом, на 38−49% меньше передавали вирус в пределах своей семьи, чем не вакцинированные. Кроме того, через четыре недели у привитых любой из вакцин жителей Великобритании в 60−65% снижался риск развития симптомов заболевания в случае заражения COVID-19.

В исследовании приняли участие более 57 тыс. человек из 24 тыс. семей, в которых фиксировались заражения коронавирусом после вакцинации.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине разрабатывают две вакцины от коронавируса. При этом ни один препарат еще не вышел на клиническую фазу испытаний. В Украине тем временем уже начали прививаться второй дозой вакцины AstraZeneca.

Источник: Reuters