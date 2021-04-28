КГБ переиграет КВН — Порошенко предостерег Зеленского от переговоров с Путиным

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Ракурс

Личные переговоры президента Владимира Зеленского и лидера РФ Путина — опасная и ложная идея.

В этом главу государства убеждает пятый президент Украины и нардеп Петр Порошенко. После новости о подготовке саммита Зеленского и Путина лидер «Евросолидарности» решил напомнить преемнику об опасности отказа от многостороннего формата переговоров с Россией.

Путин одержим имперской идеей, очень хитрый и опытный хищник. Билет к Путину стоит выполнения каких-то условий или взятия на себя определенных обязательств, — считает Порошенко.

В видеообращении он рассказал о риске того, что Зеленский снова возьмет на себя определенные обязательства и начнет их выполнять ради самой встречи, как это было во время нормандского саммита в декабре 2019 года.

Порошенко настаивает, что в переговорах с Москвой Киев будет сильнее, если они будут проходить в многостороннем формате, то есть с участием Берлина и Парижа, а переговорные позиции союзников будут согласованы.

Навыки «конкурса капитанов», Владимир Александрович, вряд ли помогут. КГБ переиграет КВН. Ключ к победе — это международная солидарность и единство с Украиной. Только общим фронтом внутри страны и снаружи мы сможем дать отпор российскому агрессору, — сказал Порошенко.

Напомним, что Кремль несколько раз подчеркнул, что Путин не хочет обсуждать с Зеленским Донбасс. Президент РФ и его чиновники заявляли, что будут разговаривать с Зеленским только по поводу двусторонних отношений.

Напомним, что сегодня Зеленский сообщил, что предлагает для встречи с Путиным Ватикан.