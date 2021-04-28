Кулеба объяснил, почему Зеленскому придется встречаться с Путиным, фото: Пресс-служба президента Украины

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Ракурс

Остановить войну на Донбассе может только Путин, поэтому для того, чтобы вернуть мир Украине, придется говорить непосредственно с главой страны-агрессора России.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы BBC HARDtalk.

Кулеба отметил, что Украина настаивает на переговорах в нормандском формате.

Чтобы остановить войну в Украине и принести мир, придется говорить непосредственно с Путиным. Наша главная цель — собрать полноценный саммит в нормандском формате. Украина имплементировала все решения Парижского саммита 2019 года. Мы можем двигаться дальше. Единственная сторона, которая не выполнила свои обещания это Россия, — сказал глава МИД.

По словам дипломата, именно поэтому Украина хочет переговоров с президентом РФ в рамках норманнского формата.

Но если Путин избегает этого формата, то мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир, — сказал Кулеба.

Напомним, Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане.

Источник: BBC HARDtalk