Кулеба пояснив, чому Зеленському доведеться зустрічатися з Путіним, фото: Прес-служба президента України

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Зупинити війну на Донбасі може лише Путін, тому для того, щоб повернути мир Україні доведеться говорити безпосередньо з очільником країни-агресора Росії.

Президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з Володимиром Путіним. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі програми BBC HARDtalk.

Кулеба зазначив, що Україна наполягає на переговорах у нормандському форматі.

Щоб зупинити війну в Україні і принести мир, доведеться говорити безпосередньо з Путіним. Наша головна мета — зібрати повноцінний саміт у нормандському форматі. Україна імплементувала всі рішення Паризького саміту 2019 року. Ми можемо рухатися далі. Єдина сторона, яка не виконала свої обіцянки це Росія, — сказав глава МЗС.

За словами дипломата, саме тому Україна хоче переговорів з президентом РФ в рамках норманського формату.

Але якщо Путін уникає цього формату, то мій президент готовий зустрітися з ним особисто і обговорити, як прибрати Росію з України, як деокупувати наші території та принести мир, — сказав Кулеба.

Нагадаємо, Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Ватикані.

Джерело: BBC HARDtalk