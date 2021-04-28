Появились фото с места подрыва грузовика ВСУ на Донбассе

Место подрыва грузовика ВСУ. Фото: Луганская областная прокуратура

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Ракурс

Подрыв грузовика Вооруженных сил Украины на Луганщине расследует прокуратура.

По факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил открыто уголовное производство. Событие правоохранители квалифицировали как террористический акт, приведший к гибели человека (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.

Следователи установили, что 27 апреля около 12.30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района Луганской области грузовик «ГАЗ-66» наехал на неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва один из украинских военнослужащих погиб, еще три бойца получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сейчас правоохранители пытаются установить лиц, причастных к теракту. Также прокуратура опубликовала фото с места подрыва грузовика ВСУ.

Напомним, 27 апреля в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб боец ВСУ, а трое получили ранения.