К депутатам вызвали полицию из-за отсутствия масок, фото:PavlovskyNews

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Ракурс

Во время проведения сессии Одесского городского совета в зал вошли полицейские. Их вызвал один из присутствующих из-за того, что часть депутатов были без масок.

Однако, показания у заявителя правоохранителям не удалось взять. Об инциденте в Одессе сообщает PavlovskyNews.

Мужчина, который вызвал полицию, громко требовал привлечь к ответственности Геннадия Труханова, поскольку мэр несет ответственность за работу собрания и сам был без маски. Однако его сразу же жестко вывела из зала муниципальная охрана.

Как отмечает издание, правоохранители сами не определились с тем, как они должны действовать в ситуации, когда без масок сидит половина зала депутатов.

Видео с Одесского городского совета обнародовали на youtube:

Источник: PavlovskyNews.