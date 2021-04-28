К депутатам-нарушителям карантина в Одессе вызвали полицию (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n153933-k-deputatam-narushitelyam-karantina-v-odesse-vyzvali-policiu-foto-video.htmlРакурс
Во время проведения сессии Одесского городского совета в зал вошли полицейские. Их вызвал один из присутствующих из-за того, что часть депутатов были без масок.
Однако, показания у заявителя правоохранителям не удалось взять. Об инциденте в Одессе сообщает PavlovskyNews.
Мужчина, который вызвал полицию, громко требовал привлечь к ответственности Геннадия Труханова, поскольку мэр несет ответственность за работу собрания и сам был без маски. Однако его сразу же жестко вывела из зала муниципальная охрана.
Как отмечает издание, правоохранители сами не определились с тем, как они должны действовать в ситуации, когда без масок сидит половина зала депутатов.
Видео с Одесского городского совета обнародовали на youtube:
Источник: PavlovskyNews.