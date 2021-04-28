До депутатів викликали поліцію через відсутність масок, фото:PavlovskyNews

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Під час проведення сесії Одеської міської ради в зал увійшли поліцейські. Їх викликав один із присутніх через те, що частина депутатів були без масок.

Однак, показання у заявника правоохоронцям не вдалося взяти. Про інцидент в Одесі повідомляє PavlovskyNews.

Чоловік, який викликав поліцію, голосно вимагав притягти до відповідальності Геннадія Труханова, оскільки мер несе відповідальність за роботу зборів і сам був без маски. Однак його відразу ж жорстко вивела із залу муніципальна охорона.

Як зазначає видання, правоохоронці самі не визначилися з тим, як вони мають діяти в ситуації, коли без масок сидить половина залу депутатів.

Відео з Одеської міської ради оприлюднили на youtube:

Джерело: PavlovskyNews.