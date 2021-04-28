З’явилися фото з місця підриву вантажівки ЗСУ на Донбасі

Місце підриву вантажівки ЗСУ. Фото: Луганська обласна прокуратура

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Підрив вантажівки Збройних сил України на Луганщині розслідує прокуратура.

За фактом підриву автомобіля українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил відкрито кримінальне провадження. Подію правоохоронці кваліфікували як терористичний акт, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України). Про це 28 квітня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Слідчі встановили, що 27 квітня близько 12.30 в районі населених пунктів Оріхове та Новотошківське Сєвєродонецького району Луганської області вантажівка «ГАЗ-66» наїхала на невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху один з українських військовослужбовців загинув, ще троє дістали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Наразі правоохоронці намагаються встановити осіб, які причетні до теракту. Також прокуратура опублікувала фото з місця підриву вантажівки ЗСУ.

Нагадаємо, 27 квітня внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої загинув боєць ЗСУ, а троє дістали поранення.