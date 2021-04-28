КДБ переграє КВН — Порошенко застеріг Зеленського від переговорів з Путіним

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Ракурс

Особисті переговори президента Волооидмира Зеленського і лідера РФ Путіна — небезпечна і хибна ідея.

У цьому главу держави переконує п’ятий президент України та нардеп Петро Порошенко. Після новини про підготовку саміту Зеленського і Путіна лідер «Євросолідарності» вирішив нагадати наступнику про небезпеку відмови від багатостороннього формату переговорів з Росією.

Путін одержимий імперською ідеєю, дуже хитрий і досвідчений хижак. Квиток до Путіна коштує виконання передумов або взяття на себе певних зобов’язань, — вважає Порошенко.

У відеозверненні він розповів про ризик того, що Зеленський знову візьме на себе певні зобов’язання і почне їх виконувати заради самої зустрічі, як це було під час нормандського саміту в грудні 2019 року.

Порошенко наполягає, що у переговорах з Москвою Київ буде сильнішим, якщо вони відбуватимуться у багатосторонньому форматі, тобто за участі Берліна та Парижа, а переговорні позиції союзників будуть узгоджені.

Навички «конкурсу капітанів», Володимире Олександровичу, навряд чи допоможуть. КДБ переграє КВН. Ключ до перемоги — це міжнародна солідарність та єдність з Україною. Тільки спільним фронтом зсередини країни і назовні ми зможемо дати відсіч російському агресору, — сказав Порошенко.

Нагадаємо, що Кремль декілька разів наголосив, що Путін не хоче обговорювати із Зеленським Донбас. Президент РФ і його чиновники заявляли, що будуть розмовляти із Зеленським тільки щодо двосторонніх відносин.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський повдіомив, що пропонує для зустрічі з Путіним Ватикан.