COVID-щеплення знижує поширення вірусу в родині. Фото: ria.ru

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Позитивний вплив щеплення від коронавірусу на розповсюдження COVID-19 виявили вчені.

Якщо вакцинований член родини захворіє на COVID-19, то щеплення не лише зменшує прояви симптомів, а й знижує поширення вірусу майже до половини серед членів родини, які проживають на спільній житловій площі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані дослідження Служби громадського здоров’я Англії (PHE).

За словами міністра охорони здоров’я Великої Британії Метта Хенкока, особи, які вакцинувалися однією дозою вакцини Pfizer або AstraZeneca та через три тижні захворіли на коронавірус, на 38−49% менше передавали вірус у межах своєї сім’ї, ніж невакциновані. Крім того, через чотири тижні у щеплених будь-якою з вакцин мешканців Великої Британії в на 60−65% знижувався ризик розвитку симптомів захворювання в разі зараження COVID-19.

У дослідженні взяли участь понад 57 тис. осіб із 24 тис. родин, в яких фіксувалися зараження коронавірусом після вакцинації.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в Україні розробляють дві вакцини від коронавірусу. При цьому жоден препарат ще не вийшов на клінічну фазу випробувань. В Україні тим часом вже почали робити щеплення другою дозою вакцини AstraZeneca.

Джерело: Reuters