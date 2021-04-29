Обыски на «Кузнице на Рыбальском» объяснили в ГБР

Обыски на «Кузнице на Рыбальском» объяснили в ГБРhttps://racurs.ua/n153954-obyski-na-kuznice-na-rybalskom-obyasnili-v-gbr.htmlРакурс
Борьба с коррупцией в Украине продолжается. Обыски на «Кузнице на Рыбальском» и «Богдан Моторс» объяснили в Государственном бюро расследований (ГБР).
Там заявили, что обыски на предприятиях проводили по делу о закупке Министерством обороны некачественной военной техники по завышенным ценам. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова в комментарии «Суспільному».
Она добавила, что сейчас следствие изучает обстоятельства превышения власти должностными лицами Минобороны, что связано с завышением стоимости товаров и поставки в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) некачественной продукции, не соответствующей государственным стандартам.
Пресс-секретарь отметила, что бюро проводит обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях. Предприятия «Кузница на Рыбальском» и «Богдан Моторс» не комментировали сообщения об обысках.
Напомним, ранее мы сообщали, что некачественные бронежилеты, которые закупили в Министерстве обороны, вызывали сомнения у самых чиновников, а их закупка сопровождалась давлением на военных. Даже после проведения собственных экспертиз, которые доказали плохое качество бронежилетов, чиновники не вернули некачественный товар производителю из-за отсутствия для этого юридических оснований.
Источник: Суспільне