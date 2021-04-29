1, 8 трлн долл. Байден зальет в соцпрограммы после повышения налогов

Байден. Фото: Интерфакс

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Джо Байден, президент США, планирует потратить 1,8 трлн долл. на поддержку бедных американских семей после повышения налогов для богатых.

В то же время средний класс повышение налогов не заденет. Об этом президент США заявил во время выступления в Конгрессе, передает Белый дом.

Сообщается, что президент США предлагает направить 1 трлн долл. в течение 10 лет на образовательные программы, а также на социальное обеспечение семей с низким или средним доходом. В частности, Байден предлагает создать общенациональную программу оплаты отпуска по уходу за больными детьми или взрослыми.

Средства для финансирования социальных программ Байден рассчитывает привлечь путем повышения налогов для состоятельных американцев — с 37% до 39,6%. Кроме того, он предлагает увеличить налоги на доход от прироста капитала для людей, которые зарабатывают более 1 млн долл., почти вдвое — с 20% до 39,6%. В целом налоги для богачей в США вырастут до 43,4% с 23,8%.

Также план американского лидера предусматривает снижение налогов для людей с низким и средним доходом, в частности, закрепляет на постоянной основе некоторые налоговые льготы, действующие уже сейчас.

Я не буду повышать налоги для людей, которые зарабатывают менее 400 тыс. долл. в год. Корпоративной Америке и одному проценту самых богатых американцев пора заплатить свою справедливую долю, — заявил Байден, добавив, что в прошлом году компании не внесли федеральный налог на прибыль на общую сумму более 40 млрд долл.

Он, в частности, представил новый план развития инфраструктуры объемом 2,2 трлн долл. По словам президента Байдена, план создаст новые рабочие места и обеспечит экономический рост в размере триллионов долларов на годы вперед.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден инициировал повышение минимальной зарплаты по всей стране до 15 долл. за год. Для этого американский лидер подписал указ о повышении заработной платы для сотен тысяч федеральных контракторов.



Источник: Белый дом