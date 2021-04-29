Кораблям РФ предлагают запретить заходить в порты США и ЕС. Фото:

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Запретить российским кораблям входить в порты Соединенных Штатов Америки и Европы предложил бывший посол США в Украине в 2003—2006 годах.

Так ответить россиянам бывший дипломат Джон Хербст, занимающий пост директора Евразийского центра Атлантического совета, предложил из-за решения Москвы блокировать Керченский пролив. Идею о запрете от высказал во время дискуссии YES об угрозах безопасности Украины и реакции мира, 29 апреля передает «Голос Америки».

Экс-посол убежден, что США, Великобритания, Канада и Европейский Союз должны «действовать совместно, заставив Москву заплатить цену» за нынешнюю эскалацию в Черном и Азовском морях. Хербст призвал показать России, что уровень ее прессинга у берегов Украины не пройдет безнаказанно.

Чем решительнее мы будем реагировать на российские провокации и агрессию, тем меньше вероятность новых провокаций в будущем, — отметил американец.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 апреля в Азовском море катера Федеральной службы безопасности России провоцировали катерну группу украинского флота, которая находилась на боевом дежурстве.

Напомним, Российская Федерация заявила, что закрывает Керченский пролив с 24 апреля по октябрь 2021 года под видом якобы учений, которые должны провести у границ Украины. В Киеве считают, что таким образом Москва пытается получить полный военный контроль над Азовом и «экономически убить» Мариупольский морской порт, который живет за счет транспортировки грузов иностранными судами. В МИД Украины отметили, что такие действия Кремля — грубое нарушение права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву.

Источник: «Голос Америки»