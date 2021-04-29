Черги. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153959-psuut-imidj-prezydenta-u-turkmenistani-zaboronyly-chergy-v-magazynah.html

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Черги в магазинах відтепер під забороною в Туркменістані. Причиною для такого рішення стало те, що черги в державні магазини «псують імідж» президента країни.

У цих магазинах продають субсидовані товари. Про це повідомляє видання Azatlyk Radiosy.

Повідомляється, що заборонити черги в держмагазини вирішили за розпорядженням віце-прем'єра країни Сердара Бердимухамедова, який також є сином президента Туркменістану. До цього він уже вимагав від міністра торгівлі, щоби навколо або біля магазинів не збиралося дуже багато осіб.

Відтепер громадяни Туркменістану мусять зареєструватися в магазині та очікувати, поки їм подзвонять і повідомлять, у який час їм потрібно прийти та купити продукти за субсидованими цінами. Зокрема, у столиці Туркменістану дозволені черги до чотирьох осіб, інші чекають свого часу в найближчих під’їздах.

Зауважимо, що в Туркменістані вже четвертий рік триває продовольча криза. Ціни в приватних магазинах і на ринках зростають, це змушує жителів країни з раннього ранку займати чергу, щоби купити продукти за субсидованими цінами. Своєю чергою влада Туркменістану продовольчу кризу й наявність соціально-економічних проблем визнавати відмовляється.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Туркменістані чоловіків-чиновників віком від 40 років зобов’язали ходити із сивим волоссям, щоби бути схожими на сивочолого президента цієї країни Ґурбанґули Бердімухамедова.

Джерело: Azatlyk Radiosy