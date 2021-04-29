Затримання підозрюваного. Фото: МВС

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Ракурс

Підозрюваного у вбивстві затримали правоохоронці в Миколаєві.

В дворі однієї з багатоповерхівок 15 квітня розстріляли 38-річного чоловіка, від вогнепальних поранень у спину той загинув. Після вбивства зловмисник втік на автомобілі, а пістолет викинув у річку. Особу підозрюваного встановили, ним виявився 17-річний житель мікрорайона Варварівка. Також відомо, що затриманий є підсудним за спричинення тяжких тілесних ушкоджень перехожому у Миколаєві, та обраний йому запобіжний захід, не був пов’язаний із триманням під вартою. Про це 29 квітня повідомила прес-служба МВС.

Слідчі вважають, що вбивство чоловіка пов’язане з помстою. У 2006 році загиблий вбив дядька підозрюваного, за що відсидів у тюрмі. Затриманому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Також поліцейські перевіряють коло друзів підозрюваного, у яких неповнолітній зловмисник, ймовірно, і придбав пістолет.

Нагадаємо, у березні у Києві вбили ветерана АТО, а тіло вивезли за місто. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних, суд відправив їх у СІЗО.