Все наработки в мусорник, но повоюем — Коболев об отставке из «Нафтогаза»

https://racurs.ua/n153965-vse-narabotki-v-musornik-no-povouem-kobolev-ob-otstavke-iz-naftogaza.html

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Андрей Коболев, уже бывший председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», прокомментировал последние события вокруг государственной энергетической компании.

Одно вчерашнее решение правительства отправляет в мусорник все наработки. И против этого мы еще готовы повоевать, — написал Коболев на своей странице в Фейсбук.

Коболев напомнил, что проработал «Нафтогазе» семь лет, один месяц и три дня дня. У него есть претензии к вчерашним решениям правительства, но речь идет не о его увольнении, а о «кресте на реформе корпоративного управления».

С 2014 года Украина твердо решила, что на государственной собственности должно зарабатывать государство и украинцы, а не приближенные к денежным потокам политики. Одно вчерашнее решение правительства отправляет в мусорник все наработки. И против этого мы еще готовы повоевать, — написал Коболев.

Впрочем, он сказал, что не намерен устраивать цирк и «подставлять под удар „Нафтогаз“, поскольку задача его команды — обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса».

Ключи для Витренко от кабинета Коболев обещал оставить, но напоследок подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе.

29 апреля правительство назначило Витренко председателем правления «Нафтогаза». Перед этим Кабмин без анонса провел заседание общего собрания акционеров компании НАК «Нафтогаз Украины». Министры рассмотрели отчет о деятельности компании в 2020 году и уволили Коболева с должности председателя правления, а также отстранили наблюдательный совет «Нафтогаза».

Коболев сообщил, что «об „увольнении“ узнал из новостей, комментировать не могу». Он сказал, что не писал никаких заявлений.