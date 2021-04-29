Принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили 10 лет брака — фото королевской семьи

https://racurs.ua/n153969-princ-uilyam-i-keyt-middlton-otmetili-ubiley-foto-kembridjskih-golubkov.html

Ракурс

В четверг, 29 апреля, герцоги Кембриджские Уильям и Кэтрин отмечают десятую годовщину своей свадьбы. По этому случаю королевская семья поделилась новыми совместными фото.

Кембриджские голубчики принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали в Twitter две романтические фотографии. На фото они позируют возле Кенсингтонского дворца.

Снято на этой неделе накануне десятой годовщины свадьбы герцога и герцогини, — подписали герцоги первую фотографию.

Вторая фотография также была сделана на этой неделе, автором ее стал известный британский фотограф Крис Флойд.

На фото королевская пара счастлива и улыбающаяся, они просто светятся радостью и любовью.

Принц

Уильям и Кейт Миддлтон до свадьбы встречались восемь лет. Из-за того, что Кэтрин так долго ждала предложение от принца пресса даже прилепила ей язвительное прозвище Waity Katie (ждалка).

Уильям и Кейт поженились 29 апреля 2011 года. За 10 лет в королевской четы родилось трое детей: принц Джордж, которому сейчас семь лет, принцесса Шарлотта, которой исполнилось пять и трехлетний принц Луи.

Напомним, ранее «Ракурс» писал, что британские СМИ по случаю десятой годовщины брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон показали уникальные фото королевской пары.

Источник: Twitter королевской семьи