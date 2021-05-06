Принц Уильям поделился мечтами о престоле

Принц Уильям. Фото: Telegraph

https://racurs.ua/n154261-princ-uilyam-podelilsya-mechtami-o-prestole.html

Ракурс

Принц Уильям, внук британской королевы Елизаветы II и муж Кейт Миддлтон, уже раздумывает над тем, как он модернизирует систему королевского правления в Великой Британии.

Герцог Кембриджский хочет установить более близкую связь с народом, будучи на королевском престоле. Мечтами принца о власти поделилось издание US Weekly.

Сообщается, что 39-летний принц уже думал об изменениях, которые он внесет в систему правления и о том, как он видоизменит британскую корону, несмотря на то, что официально он является вторым в очереди на престол после своего отца принца Чарльза, бывшего мужа принцессы Дианы.

Он и Кейт Миддлтон успешно создали здоровый баланс между открытостью и завесой тайны, которая окружает королевскую семью. Он принимает тот факт, что быть в центре внимания — часть работы, и его это устраивает, — поделился королевский источник, приближенный к принцу Уильяму.

Отмечается, что герцог Кембриджский серьезно относится к будущей роли короля и считает большой честью и привилегией занять такую должность, а его жена, Кейт Миддлтон, станет для него великолепной опорой и образцом монархов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечали десятую годовщину свадьбы. Наследник британского престола и Кейт Миддлтон поженились 29 апреля 2011 года. СМИ Великобритании обнародовали ошеломляющие фото за 2010−2021 годы, которые демонстрируют любовь между герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Источник: US Weekly