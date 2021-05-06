К скованной цепью пары с Харьковщины присоединилась еще одна девушка, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n154260-troe-skovannyh-cepu-k-pare-iz-harkovschiny-prisoedinilas-esche-odna-devushka-foto.html

Ракурс

К паре с Харьковщины — Александру и Виктории, которые 14 февраля на три месяца сковали свои руки одной цепью, чтобы проверить чувства, незадолго до завершения эксперимента присоединилась еще одна девушка.

И теперь цепью скованы уже три человека. Об этом сообщается на странице влюбленной пары в социальной сети Фейсбук.

К паре присоединилась их персональный тренер Наталья.

По пути к спортивной карьере, мы с Викой отсеяли около десяти псевдо-тренеров с их упражнениями-убийцами. И теперь хотим познакомить вас с нашим персональным тренером, — отмечается на странице пары.

Отмечается, что во время разговора с тренером было решено, что ей необходимо полностью оказаться в таких же условиях, в которых живет скованная цепью пара.

Начиная с утренней чистки зубов, заканчивая постановкой телевизора в режим sleep, лежа в постели, — отмечается в сообщении.

