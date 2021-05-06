У Путина прокомментировали заявление о работе Петрова и Боширова на Кремль

https://racurs.ua/n154259-u-putina-prokommentirovali-zayavlenie-o-rabote-petrova-i-boshirova-na-kreml.html

Ракурс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые заявления проекта Bellingcat о причастности к Кремлю агентов ФСБ.

Представитель Путина заявил, что ему неизвестно о том, что российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых расследователи и журналисты считают вероятными сотрудниками ГРУ, работают в кремлевской администрации.

Песков прокомментировал соответствующее заявление журналисту-расследователю Христо Грозеву.

В администрации президента отсутствует подразделение по спортивному питанию, — сказал Песков.

Напомним, что Петров и Боширов в интервью RT в 2018 году заявили, что занимаются бизнесом, связанным с фитнес-индустрией и спортивным питанием. Именно поэтому они якобы и приезжали в Великобританию, когда отравили семью Скрипалей «Новичком».

Грозев из проекта Bellingcat изучает деятельность Петрова и Боширова. 5 мая он заявил, что те якобы перешли из ГРУ в Администрацию президента РФ и теперь являются «представителями Кремля в различных российских регионах».

«Петров» и «Боширов» — офицеры российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых Лондон подозревает в причастности к резонансному отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, а власти Чехии подозревают в организации взрыва в городе Врбетице в 2014 году.

Последний раз Чепига и Мишкин появлялись на публике в сентябре 2018 года — в интервью телеканалу Russia Today. Тогда они под именами «Петрова» и «Боширова» заявляли, что не причастны к отравлению Скрипалей и посещали в то время Британию только с туристическими целями.

Напомним, в апреле 2021 года Чехия объявила «Петрова» и «Боширова» в розыск.